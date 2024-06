Nedavno je vijest o izručenju Brašnjovića potvrdio i ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić.

Izvor: privatna arhiva

Milinko Brašnjović, koji se sumnjiči da je pripadnik organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka, Darka Šarića i Radoja Zvicera, izručen je Srbiji, a odmah po slijetanju na aerodrom u Beogradu, Brašnjović je u pratnji pripadnika SBPOK i PU za grad Beograd, sproveden u pritvorsku jedinicu Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu.

Brašnjović je osumnjičen kao jedan od direktnih izvršilaca ubistva u Atini Stevana Stamatovića i Igora Dedovića 2020. godine. On je uhapšen 27. februara ove godine u Španiji u zajedničkoj akciji pripadnika srpskog SBPOK-a i pripadnika Nacionalne policije Španije - izjavio je Dačić.

Izvor: MUP Srbiije

Brašnjovićje navodno jedan od glavnih egzekutora klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Brašnjović je od ranije poznat policiji i mafijaški „prvoborac“. Brašnjović djetinjstvo i ranu mladost je proveo u blagostanju jer su se njegov otac Mika i stric Milinko, po kome je dobio ime, sposobni biznismeni, potrudili da porodica ne oskudijeva ni u čemu.

Klan inscenirao njegovo ubistvo

Brašnjovića je okrivljeni-saradnik u postupku protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka, Srđan Lalić označio kao direktnog izvršioca ubistva Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, čiju su likvidaciju od "škaljarskog klana" naplatili 200.000 eura.

Inače, o Brašnjoviću se ništa nije znalo godinama, spekulisalo se i da su ga pripadnici klana ubili, o čemu se vodila žustra rasprava upravo u Specijalnom sudu između Lalića i Miljkovića.

Miljković: Pričao si o ubistvu Milija Brašnjovića?

Lalić: Nisam. Pričao sam o isceniranom njegovom ubistvu, uzeli smo tada 200.000 eura od škaljarskog klana. Uzeo je najvjerovatnije Radoje Živković, a možda i Nikola Vušović. Tebe je Miljkoviću isto Živković prevario za 700.000 eura. Tad si poludio, sjećaš se.

Miljković: Ne sjećam se. Nemoj da lutaš mnogo

Lalić: Iznervirao sam se

Miljković: Pa nek popije terapiju. Ja sve pitam konkretno

Miljković: Kako da sud zna da ga ti nisi zakopao?

Lalić: Pa ja sam kasnije bio sa njim u Turskoj i imam svjedoke

Miljković: Sam kažeš da smo pravili fotografije lažnih ubistava, kako znaš da i ostele žrtve nisu žive?

Lalić: Slike su mnogo drugačije. A nadam se da će se Brašnjović dozvati pameti i uraditi isto što i ja

Izvor: privatna arhiva

O ubistvu "škaljaraca" u Atini, govorio je i svjedok saradnik Bojan Hrvatin kada je spomenuo i kakvu je ulogu imao Milinko Brašnjović u tom zločinu.

Što se tiče Atine, Milinko Brašnjović koji je bio jedan od direktnih izvršilaca mi je ispričao da su bili uhapšeni par dana ranije u Atini i da je Veljko bio ljut, da su nosili maske i da su se dvoumili da li da ulaze u restoran jer je bilo kamera. On je objasnio da je ušao i rekao "kalispera". Vidio je da nisu za stolom za kojim je trebalo da sjede Dedović i Stamatović, ali da ih je vidio za drugim stolom i da nisu obraćali pažnju, da je on pucao u Dedovića, a da je Lainović prišao i pucao u Stamatovića koji je skočio na pištolj. Rekao mi je da su bili pred odustajanjem, jer im je javljeno samo da su u Atini, ali da ih je Veljko snimio i da su tada realizovali. Milinko Brašnjović je u tom trenutku bio u šteku od škaljarskog klana, jer su Veljko i Mrako lažirali njegovu smrt i on je za škaljarski klan bio mrtav - otkrio je svjedok saradnik.

On je precizirao da je Brašnjovića vidio krajem avgusta 2020. u Turskoj.

Krajem avgusta, Veljko Belivuk je pozvao da odemo u Tursku. Miloš Budimir i ja smo otišli na jedan aerodrom, nije Ataturk, nego manji i odatle smo letjeli u Antaliju. Tu i smo sačekali i Duleta Duška Roganovića, koji je dolazio iz Albanije, on je kasnio jer je dečko invalid pa ga je osoblje ukrcalo a mi smo kasnili i drugim letom smo došli uveče. Otišli smo u mjesto u kom je Belivuk imao iznajmljenu vilu, tu vidim i momka koji se zove Milinko Brašnjović, na skaju Gadafi, zvali su ga Mili, Fejs, Gadafi - ispričao je navodeći da je par dana kasnije sa porodicom u rizort došao i Marko Miljković i da je par puta dolazio sa ženom u kuću u kojoj su bili i drugi svjedok saradnik Srđan Lalić, kao i Miloš Budimir.