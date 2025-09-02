Zemljotres pogodio je večeras Srbiju.

Zemljotres magnitude 3,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je večeras Srbiju, potvrdio je Republički seizmološki zavod. Potres se dogodio kod Dimitrovgrada.

Geografske koordinate zemljotresa su 43 killometara širine i dužine 22,8 kilometara. Hipocentar je smješten na dubini od oko dva kilometara ispod površine zemlje.

Zasad nije poznato da li ima povrijeđenih. Takođe, nije poznato da li je pričinjena veća ili manja materijalna šteta.

