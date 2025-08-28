U posljednjim sedmicama, Narodna skupština RS usvojila je niz zakona i zaključaka kojima se planira održavanje referenduma na temu presude Suda BiH i odluke CIK-a o oduzimanju mandata Dodiku, što izaziva napetosti u političkoj i pravnoj sferi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) zakazala je prijevremene izbore za predsjednika entiteta Republika Srpska iz reda srpskog naroda, koji će biti održani 23. novembra, piše Antena M.

Odluka o raspisivanju izbora uslijedila je nakon što je Miloradu Dodiku mandat predsjednika RS oduzet 18. avgusta, temeljem pravosnažne presude Suda BiH. Dodik je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika. Uprkos tome, odbija da se povuče sa funkcije.

U posljednjim sedmicama, Narodna skupština RS usvojila je niz zakona i zaključaka kojima se planira održavanje referenduma na temu presude Suda BiH i odluke CIK-a o oduzimanju mandata Dodiku, što izaziva napetosti u političkoj i pravnoj sferi.

CIK je pojasnio da se izbori raspisuju isključivo za predsjedničko mjesto iz reda srpskog naroda, jer mandati dvojice potpredsjednika, bošnjačkog i hrvatskog, nisu upitni. Centralni birački spisak zaključuje se 27. augusta u ponoć, a pravo glasa ima oko 1.266.000 građana.

Procijenjeni trošak organizacije izbora iznosi 6,49 miliona KM (oko 3,2 miliona eura). Iako BiH trenutno funkcioniše na privremenom finansiranju i nema usvojen državni budžet, Predsjedništvo BiH je 19. avgusta uputilo prijedlog budžeta koji predviđa sredstva za održavanje ovih prijevremenih izbora. Za njegovu primjenu potrebno je odobrenje oba doma Parlamenta BiH.