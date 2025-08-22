Na društvenim mrežama pojavio se šokantan snimak brutalnog prebijanja muškarca u Užicu, koje su izveli najmanje četvorica napadača. Jedan je uhapšen, trojica su u bjekstvu, a sve je zabilježeno kamerom sa terase.

Izvor: Printscreen

Na društvenim mrežama pojavio se stravičan snimak iz Užica, na kojem više osoba brutalno prebija muškarca, dok jedna žena trči unaokolo i vrišti, a druga sve snima sa terase.

Na snimku se jasno vidi kako jedan od napadača obara muškarca na zemlju, nakon čega prilazi bijeli automobil iz kojeg izlaze još dvojica napadača.

Pogledajte 00:32 Premlaćivanje nasred ulice u Užicu Izvor: X Izvor: X

Nastavljaju da tuku muškarca, dok jedna žena panično doziva pomoć i poziva policiju. Druga žena, koja snima sa terase, potvrđuje da je policija već obaviještena. Kako se saznaje, incident je prijavljen nadležnim organima, a istraga je u toku.

Jedan od napadača je uhapšen, dok su trojica još u bjekstvu. Pretučeni muškarac zadobio je teške tjelesne povrede, ali je van životne opasnosti.

"Ovo se dogodilo prošlog petka u naselju Gluvaći. Presreli su muškarca i krenuli u obračun. Danas je uhapšen jedan od njih, P. M., dok su trojica u bjekstvu i za njima će se najvjerovatnije izdati potjernica. Svi su iz Užica", rekao je izvor blizak istrazi. Postupajući tužilac predložio je pritvor za svu četvoricu napadača.

(Kurir/Mondo)