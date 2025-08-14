Temperatura je naglo pala - u Dubravi sa 31 na 19 °C, a u Čisti Velikoj sa 32 na 17 °C.

Četvrtak je doneo visoke temperature do 38 °C u Dalmaciji, ali se u kasnim popodnevnim satima razvila jaka grmljavina od Mosora do Kamešnice. Najteže je pogođeno područje od Sinja do Solina, gde su u tom trenutku prolazili brojni hodočasnici, piše Dalmacija Danas.

Bilo je kiše, pljuskova, grada i jakih vetrova - u Žrnovnici su zabilježeni udari vjetra do 100 km/h, a grane su padale na puteve. U Podstrani je grom izazvao požar, koji je kiša brzo ugasila.

Temperatura je naglo pala - u Dubravi sa 31 na 19 °C, a u Čisti Velikoj sa 32 na 17 °C. Juče je isto područje već pogodila oluja, a od početka mjeseca u Sinju je palo 70 litara kiše po kvadratnom metru, znatno iznad prosjeka za avgust.

Nevrijeme je pogodilo i Split.