Predsjednik Srbije komentarisao je američke carine uvedene, između ostalih država, i Srbiji.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za Srbiju važno da ima vrlo dobre odnose sa SAD i da će se Srbija truditi da ih razvija i unapređuje, iako to nije uvijek sasvim jednostavno i dodao da vjeruje da će uskoro i pitanje američkih carina Srbiji doći na dnevni red u Vašingtonu i da će taj problem biti riješen u narednom periodu.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara da li je razgovor ministra spoljnih poslova Marka Đurića u Vašingtonu sa šefom američke diplomatije nova era u odnosima Srbije i SAD, rekao da će Srbija gledati da odnosi sa SAD budu što je moguće bolji, prenosi Blic pisanje Tanjuga,

"Imali smo više razgovora sa američkim zvaničnicima. Poslednji je bio razgovor gospodina Đurića sa sekretarom Rubiom. Za nas je važno da imamo vrlo dobre odnose sa SAD. Trudićemo se da ih razvijamo, trudićemo se da ih unapređujemo, iako to nije uvijek sasvim jednostavno, jer mi smo mala zemlja, oni su velesila, oni imaju svoje interese, koji makar po jednom pitanju nisu sa našim interesima usklađeni", naveo je Aleksandar Vučić nakon prijema mladih sportista učesnika kampa "Srbija te zove 2025".

Dodao je da se razgovara i oko carina i da vjeruje da će u narednom periodu, pošto, nisu bili najvažniji zbog malog sveukupnog volumena njihove trgovinske razmjene, to pitanje doći na dnevni red u Vašingtonu i da će uspeti to pitanje sa carinama da riješe.

(Blic/MONDO)