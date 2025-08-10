Rafalima iz automatske puške ubijen je muškarac u Tetovu, a nekoliko ljudi je povrijeđeno, uključujući i trinaestogodišnju djevojčicu.

Danas se u Tetovu dogodila brutalna pucnjava u kojoj je ubijen muškarac iz automatske puške. Naime, snimci sa mjesta ubistva pokazuju da se Folksvagen "Golf", u kome je pronađena osoba sa prostrijelnim ranama, nalazio na ulici i da se kretao.

Prema nezvaničnim informacijama Telme, ubijeni muškarac je bio zaposleni u Javnom preduzeću „Gradski parking – Tetovo“.

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je prve informacije o ubistvu, tačnije o oružanom obračunu u Tetovu, u kojem su učestvovala tri vozila.

"Na raskrsnici ulica „Ilindenska“ i „Blagoja Toska“ u Tetovu došlo je do oružanog obračuna između lica iz dva vozila, što je rezultiralo saobraćajnom nezgodom nakon koje su oba vozila napustila lice mjesta. Jedno vozilo se uputilo ka ulici „113“, dok se drugo uputilo u nepoznatom pravcu", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Objavljeni detalji pucnjave u Tetovu

Prema riječima očevidaca, automobil Ford "Fijesta" koji se zaustavio u ulici „113“ imao je tetovske registarske tablice, u vlasništvu devetnaestogodišnjeg stanovnika sela Gajre, Tetovo, koje su, nakon pregleda, utvrđene kao nevažeće. Treće vozilo, „folksvagen golf“ u kome je pronađen ubijeni muškarac, takođe ima tetovske registarske tablice i u vlasništvu je F.R. (46) iz Tetova, a pronađeno je na raskrsnici ulica „Blagoja Toska“ i „107“.

Ubistvo se dogodilo u 12.30 časova, a u pucnjavi je povrijeđena i trinaestogodišnja djevojčica koja se slučajno zatekla u blizini. Djevojčica je zadobila prostrelnu ranu i odmah je prebačena u Kliničku bolnicu u Tetovu.

U pucnjavi su povrijeđene još tri osobe, od kojih su dvije zadobile prostrijelne rane i zbog težine povreda prebačene su u Klinički centar u Skoplju. Četvrta povrijeđena osoba je šezdesetogodišnji muškarac iz Tetova, koga je udarilo vozilo napadača dok su bježali, na Ilindenskoj bulevaru na kružnom toku u djelu grada poznatom kao Blok 80.

Prema prvim informacijama Telme, četiri povrijeđene osobe su nakon oružanog napada u Tetovu dopremljene u Klinički centar u Skoplju, odakle će pružiti dodatne informacije o zdravstvenom stanju povrijeđenih. Prema nezvaničnim informacijama, najvjerovatnije se radi o ubistvu povezanom sa osvetom i neriješenim odnosima.

