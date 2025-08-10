U Urgentni centar su primljeni M. M. (16) i D. M. (17)

Dva dječaka, starih 16 i 17 godina, primljena su sinoć u Urgentni centar u Beogradu sa ubodnim ranama koje su im, kako tvrde, naneli nepoznati napadači.

Oko 23 časa u Urgentni centar su primljeni M. M. (16) i D. M. (17), koji su imali ubodne rane u predjelu ruku i nogu.

Tinejdžeri su rekli da su mirno šetali Orlovskim naseljem u Mirijevu kada su ih zaskočili napoznati napadači.

Prema riječima povrijeđenih tinejdžera, njih su napala trojica muškaraca, koji su, kako tvrde, bili naoružani noževima, a preko lica su imali fantomke. D. M. je zadobio ubodnu ranu u predjelu ruke, dok je M. M. zadobio ubodnu ranu u predjelu noge i ima povredu glave.

Policija provjerava sve okolnosti ovog događaja.