Vučić je naglasio da je izjava Brisela sramna i da je to najblaža riječ koja može da se upotrijebi.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

"Izbor Rašića, čovjeka koji je dobio manje od 1 odsto kao i Rada Trajković koja je bila na njegovoj listi, pokazuje da žele progon, protjerivanje i nestanak Srba na KiM. I sada nekoliko stvari da kažem prjie zvaničnog obraćanja i sastanka sa evropskim komesarom (Oliverom) Varheljijem ako do toga uopšte dođe", rekao je Vučić.

Predsjednik je naglasio da je u pitanju "bijedni antisrpski odnos" koji je pokazala EU i da je ovo što je uradio "teroristički ološ Aljbin Kurti" zaslužilo osudu.

"Ćutim mjesecima i godinama, trpim gluposti od svih u regionu i svijetu. Taj teroristički ološ je trebao da dobije zasluženu osudu Evropske unije. Naravno nije je dobio. Dobio je nešto što možda niko ne može da razumije. I tako se stalno ponašaju, ne samo da su prekršili norme Briselskog sporazuma, međunarodnog javnog prava i sve demokratske norme", rekao je predsjednik Srbije.

Vučić je istakao da je to "u skladu sa interesima jedne evropske sile" koje treba neko da provede protiv Srba.

"Izabrali su najgori srpski ološ, sa dna kace, Rašića i Radu Trajković, ne postoje gori, koji ničije povjerenje u Srbiji nemaju, ali imaju povjerenje Aljbina Kurtija i zapadnih agentura. Misle da će time da nas uplaše. Nema problema. Možete da uništite predsjednika Srbije, da organizujete proteste u Srbiji, da me ubijete. Ali za mene su Kosovo i Metohija najveća srpska svetinja. Za mene je Srbija svetinja. Bolje da me nema, nego da vam je predam u ruke, i neću vam je predati u ruke. I zato niko iz Srbije neće biti u Tirani, a vi lijepo dolazite, putujte avionom, pričajte gluposti i lupetajte, svi vi iz Evrope i Zapadnog Balkana", rekao je on.

Predsjednik je poručio da mogu da "baljezgaju o tome da je Srbija kriva", ali da njega to ne zanima.

"Pa da vidimo šta ćete to da napravite i kako ćete da napravite. Onda kada se sledeći put obratite Srbiji, vodite računa šta je usvojeno u Briselu, vodite računa o građanima Srbije, pošto oni nisu deveta rupa na svirali bilo kome, i neću vam dati da ih ponižavate. Srbija je svoja na svome. Imamo probleme u energetici, o čemu ću pričati u subotu građanima", rekao je Vučić, i poslao poruku Kurtiju i Briselu.

"A terorističkom ološu da poručim: vodi računa da ne povrijediš nijednog Srbina, zajedno sa ovim kvislinzima koje si izabrao. Jer Srbi će znati da vam odgovore. A vi iz Evrope, sram vas bilo, a to je sitnica u odnosu na ono što želim da vam kažem ", zaključio je Vučić i najavio da će se obratiti javnosti u subotu.