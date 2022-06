Danas je donesena presuda za strašan zločin ubistva penzionerke Majde Garović iz 2019. godine koji je uzdrmao Srbiju.

Izvor: Facebook/Majda Garovic

Majdino ugljenisano tijelo nađeno je 20. juna 2019. godine u kontejneru u Krčedinu, nekoliko dana poslije prijave nestanka. Prema optužnici, Majdu je komšinica Jelena Špagović (27), inače ćerka tragično preminulog političara Saše Dujovića (55), prvo udarila šoljom u potiljak, a onda i drugim posuđem, poslije čega je žena obilno iskrvarila.

Do smrti je, prema optužnici, dovelo davljenje gajtanom u iznajmljenom stanu okrivljene u Zemunu, a nakon toga je Špagovićeva ubijenu ženu spakovala u kofer, pa odvukla do automobila i prevezla do Krčedina, gdje ju je u kontejneru zapalila.

Kako je ranije govorio sin penzionerke Majde Garović (79) taj zločin nije bio u afektu već izrežiran.

"To je strahovit događaj koji je smišljeno izrežirala djevojka-žena, ćerka političara, koja je očigledno monstrum i težak zločinac. Okrivljena je priznala na suđenju na kom nije bilo novinara da je vidjela da moja majka i dalje diše kad ju je onesvijestila udarcima u glavu, pa da je otišla u drugu prostoriju i uzela gajtan kojim ju je udavila. Rekla je da je i poslije toga vidjela da i dalje diše i ponovo je gajtanom stezala oko vrata. Više od sat vremena je to trajalo, do dva. Poslije zločina je tražila alibi i zato je odmah išla u kupovinu sandala za dijete sa bivšim mužem", rekao je on.

Epilog teškog zločina jeste da je optuženoj Jeleni Špagović (27) za teško ubistvo devizne penzionerke Majde Garović izrečena je danas prvostepena presuda, kazna zatvora od 30 godina. Odluku je donilo Vijeće Višeg suda u Beogradu, a Više javno tužilaštvo je u svojoj završnoj riječi od suda zatražilo da Špagovićevu osudi na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina, za krivično djelo teško ubistvo iz koristoljublja.