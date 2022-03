Dejan Marković, sin Momčila (76) i unuk Milana (96) iz Ripnja, kod Beograda koji su juče pronađeni mrtvi u u razmaku od sat, otkrio je užasne detalje ove tragedije.

Izvor: Kurir

Prema Dejanovim riječima, majka ga je pozvala oko 16 časova da dođe, jer mu je deda preminuo, a supruga nigdje nije mogla da pronađe.

"Došao sam ući zatekao dedu u sobi, bio je mrtav, majka mi je rekla da je tatu tražila, ali da ga nigdje nije bilo. Izašao sam, gledao oko kuće, dozivao sam ga 'ćale, ćale', onda sam čuo pse iz šume da laju, otišao sam tamo i vidio ga kako leži... Iz pištolja je pucao sebi u glavu", rekao je Dejan i dodao:

"Majka je bila u kući, ali pucanj nije čula. Psi su bili sa njim kada je to uradio, njihov lavež iz šume me je i doveo to tijela."

Kada su vidjeli šta se dogodili, Markovići su prvo pomislili da je Momčilo digao ruku na sebe jer je slučajno povrijedio starog oca.

"Presvukli su dedu prije toga, pomislio sam da ga nije slučajno zakačio, da ga nije nekako priklještio pa da nije sa tim mogao da se pomiri, ali na tijelu nema tragova povreda, prevezeno je i na Institut za sudsku medicinu, pa će se vidjeti", navodi Dejan za "Blic" i objašnjava da postoji mogućnost da Momčilo i nije znao da mu je otac preminuo kada je digao ruku na sebe: "Majka kaže da je iz kuće izašao dok je deda bio živ, ne znam...".

Međutim, da je postojalo nešto što je mučilo Momčila i zbog čega se poslednjih godina borio sa depresijom znali su i Dejan i drugi ljudi.

"Prije 30 godina je uzeo 6.000 eura od zelenaša, kao garanciju je dao kuću. Dug je za desetak godina porastao na 30.000, prijetili su mu, on je pokušavao to da vrati, prodao je kuću i isplatio sve tako na kraju. Međutim, taj čovjek je našao da je kao ostalo još sedam hiljada duga, 10 godina nije ništa radio, čekao je, kamata je porasla, tužio ga je i tako je moj otac izgubio sve, poslednjih šest, sedam godina nije imao penziju, kako legne penzija odmah mu je sve uzimano", navodi i dodaje:

"Radio je cio život, a došao je na to da nema penziju, da nema dinara... To ga je ubilo. Poslednjih godina se liječio od depresije, pio je ljekove... Pominjao je i ranije da će da digne ruku na sebe, da će...".

Pištolj iz kog se ubio je, kaže, bio njegov: Oko kuće je šuma, nema nikoga, a šakali noću samo zavijaju, dolaze i na vrata i on je taj pištolj uzeo kao zbog zaštite", zaključuje Dejan.