Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić kazao je na konferenciji za medije da se trenutno ne razmišlja o zaključavanju Crne Gore, ali da se situacija svakodnevno prati.

Izvor: Vlada Crne Gore

"U Crnoj Gori je od 1. avgusta koronom zaraženo 36.515, 8 od 10 preminulih su bili nevakcinisani", kazao je Galić.



On je dodao da imunizacija vodi ka dodatnoj liberalizaciji mjera.





"Nažalost, 1,1 odsto zaraženih je preminulo. Svi preminuli mlađi od 40 godina su takođe bili nevakcinisani. Bez obzira na to što su neposredni uzročnici smrti bili najrazličitiji, zajednčki imenilac im je to što su svi bili nevakcinisani. Najviše preminulih je između 70 i 79 godine", kazao je Galić.

Institutu za ljekove i medicinska sredstva, kao što su i saopštili, podnijet je zahtjev za uvoz dodatnih količina vakcine Sputnik V, 40 hiljada doza, koji se trenutno nalazi u postupku stručne procjene.

"Prema informacijama iz CInMED-a, odluka u vezi sa upotrebom Sputnjika V biće poznata u toku narednih sedam dana i to će biti konačna odluka u vezi sa primjenom ove vakcine koju dio građana uporno čeka i mi smo je obezbijedili", naveo je Galić.

Kazao je i da koristimo vakcine koje preporučuju Evropska agencija za ljekove i medicinska sredstva i Svjetska zdravstvena organizacija.

"To ne znači da ne treba da se primjenjuju druge vakcine koje su, u slučaju Crne Gore, prethodno ispitane i za koje CInMED garantuje kvalitet, bezbjednost i efikasnost. S druge strane, Sputnjik V se koristi u 70 zemalja svijeta – od regiona, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine do nekih zemalja članica EU poput Mađarske. Zdravlje građana je prioritet, a vakcinacija, pokazuju podaci i iz naše zemlje, u najvećem procentu štiti od najtežih oblika bolesti", naveo je Galić.



Govoreći o situciji u Pljevljima gdje se poslednjih dana bilježi velika smrtnost kovid pacijenata, Galić je rekao da je glavni uzrok slab obuhvat vakcinacijom kao i nepoštovanje mjera.



"Bilo je okupljanja, svadbi, sahrana, transmisija je bila velika i u takvoj situaciji došlo je do pogoršane epidemiološke situacije. Kada raste broj oboljelih , raste i broj preminulih", kazao je Galić i zamolio građane Pljevalja da se vakcinišu.



Na pitanje zbog čega i IJZ još uvijek ima nevakcinisanog osoblja, Galić je kazao da je u toj ustanovi preko 80 dsto zaposlenih vakcinisano.



"Postoji određeni broj zaposlenih koji nisu vakcinisani, nisu iskazali želju, vakcina nije obavezna,. ali pokušaćemo da ih motivišemo da i oni daju svoj doprinos jer se ne razlikuju od ostalih građana", rekao je Galić.



Slađana Ćorić, generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, kazala je da se sve kovid bolnice redovno kontrolišu.



"Procenat smrtnosti je takav (povećan) jer imamo pad broja vakcinisah", kazala je Ćorić.



Direktorica KCCG Ljiljana Radulović kazala je da se svakodnevno komentariše način i tretman kovid pacijenta.



"Imali smo posjetu delegacije iz Njemačke, oni su posmatrali naš rad i imali smo pozitivan komentar na način na koji se tretiraju pacijenti u KCCG. Smrtnost u KCCG nije ništa veća od onoga što odražava kvalitetan tretman u Evropi", kazala je Radulović.