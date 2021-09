U Kliničkom centru Crne Gore uskoro će početi korišćenje savremenih LAMP testova, koji će prvenstveno biti namijenjeni pacijentima prilikom prijema u Urgentni centar jer je nalaz poznat za deset minuta, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Izvor: MONDO

Generalni direktor Direktorata za digatalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Sekulić, objasnio je da LAMP tehnologija ne koristi PCR labaratoriju za analizu rezultata, što značajno rasterećuje tretnutne kapacitete.

Sekulić je rekao da su ti testovi priznati i odobreni od Evropske agencije za ljekove i medicinska sredstva, što je bitno sa aspekta integracija u Evropsku uniju.

"Činjenica da je od početka godine do danas zdravstveni sistem Crne Gore generisao preko 550 hiljada COVID testiranja, a što je četvorostruko više nego tokom cijele prošle godine, dokaz je da se naša strategija upravljanja pandemijom oslanja na realnim brojkama, a ne na billo čijim željama ili ličnim interesima", kazao je Sekulić.

On je objasnio da su istraživanja pokazala da je Crna Gora od novca koji je potrošen prošle godine od početka pandemije do oktobra za slanje nalaza u Njemačku, mogla da kupi dvije PCR laboratorije.

"To prošle godine nije učinjeno. Zaboravlja se i da se tokom 2020. godine na PCR nalaz čekalo i po sedam ili osam dana što je, uz nizak obuhvat testiranja, dovodilo do skandaloznog i navodnog “praćenja” epidemije", rekao je Sekulić i dodao da to danas nije slučaj.

"Em što je Crna Gora, zahvaljujući ažurnom djelanju Ministarstva zdravlja, nabavila dovoljan broj testova pa više na bacamo novac poreskih obveznika za analize u inostranstvu, em je otvorena nova laboratorija u KCCG, em uvodimo novu LAMP tehnologiju, em ubrzo očekujemo otvaranje i PCR laboratorije u Opštoj bolnici Berane", zaključio je Sekulić.