Iako je Opština Danilovgrad u više navrata od države tražila sredstva iz kapitalnog budžeta za sanaciju klizišta, novac za ove radove do sada nije obezbijeđen.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Na lokalnom putu koji povezuje manastire Ostrog i Ždrebaonik registrovano je više oštećenja kolovoza, klizišta i odrona, a najkritičnija situacija je u mjestu Podstijene, piše Dan.

Iako je Opština Danilovgrad u više navrata od države tražila sredstva iz kapitalnog budžeta za sanaciju klizišta, novac za ove radove do sada nije obezbijeđen.

Predsjednik Opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović istakao je da je riječ o putnom pravcu dugom nešto manje od 18 kilometara, koji prolazi kroz više mjesnih zajednica i naselja, te predstavlja važnu saobraćajnu vezu kako za lokalno stanovništvo, tako i za brojne vjernike i turiste koji posjećuju manastir Ostrog, prenosi Dan.

Kako je naveo, nadležne opštinske službe redovno obilaze ovu dionicu, na kojoj su na više mjesta uočena oštećenja kolovozne konstrukcije, manja klizišta i odroni.

"Na lokacijama na kojima su uočena oštećenja postavljena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija, s ciljem pravovremenog upozoravanja učesnika u saobraćaju i povećanja bezbjednosti odvijanja saobraćaja", naveo je Grgurović.

On je podsjetio da je u prethodnom periodu sanirano klizište u Šobajićima, ali da se nakon toga pojavio novi, ozbiljniji problem na dijelu puta u mjestu Podstijene.

"Nakon sanacije klizišta na lokalitetu Šobajići došlo je do pojave nove, veće deformacije, odnosno klizišta na dijelu puta u Podstijenama. I ta lokacija obezbijeđena je odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom, kako bi se vozači upozorili na potencijalnu opasnost i smanjio rizik od saobraćajnih nezgoda" obrazložio je Grgurović, prenosi Dan.

Iako je lokalna uprava u više navrata pokušavala da obezbijedi finansijsku podršku države za sanaciju kritične dionice, konkretnih rezultata za sada nema.

"Opština Danilovgrad je u više navrata kandidovala sanaciju klizišta za finansiranje iz Kapitalnog budžeta države, prepoznajući značaj ovog putnog pravca i potrebu za rješavanjem problema. Međutim, uprkos podnošenju kandidatura, do sada nijesu obezbijeđena potrebna finansijska sredstva, niti je sanacija klizišta uvrštena među prioritete za finansiranje", kazao je Grgurović.

Direktorica Turističke organizacije Danilovgrad Ivana Vujović ističe da su problemi na pojedinim dionicama evidentni, a da se kao posebno kritična izdvaja dionica u Podstijenama.

"Na određenim djelovima puta postoje uslovi koji zahtijevaju poseban oprez učesnika u saobraćaju. Na tim mjestima postavljena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija, uključujući ograničenje brzine od 20 kilometara na čas" navela je Vujović, prenosi Dan.

Turistička organizacija Danilovgrad je u prethodnom periodu, prepoznajući značaj ovog pitanja, podnosila inicijative za rekonstrukciju puta i unapređenje uslova za bezbjedniji dolazak posjetilaca do Manastira Ostrog.

Ipak, i pored upozorenja na stanje puta i višegodišnjih inicijativa za njegovu sanaciju, konkretan rok za početak radova na klizištu u Podstijenama, kao ni iznos potrebnih sredstava, za sada nisu navedeni.





Grgurović je najavio da će Opština, u skladu sa raspoloživim mogućnostima, nastojati da samostalno preduzme aktivnosti na sanaciji oštećene dionice.

"Cilj je da se u najkraćem mogućem roku stvore uslovi za što bezbjednije odvijanje saobraćaja, trajno otklone uočena oštećenja i obezbijedi nesmetano funkcionisanje ovog putnog pravca", poručio je Grgurović.