Danas sunčano na jugu i u centralnim predjelima, na sjeveru oblačno

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U južnim i centralnim djelovima Crne Gore danas se očekuje sunčano vrijeme, uz povremenu malu oblačnost, dok će na sjeveru biti pretežno oblačno, ali uglavnom bez padavina.

Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno sjevernog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od jedan do 14 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od četiri do 21 stepen.

U glavnom gradu će biti sunčano, uz slab vjetar promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura biće oko 10, a najviša dnevna oko 20 stepeni.