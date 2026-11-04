"Doniraću jajne ćelije, to je vrh humanosti": Seka Aleksić spremna za treće dijete, progovorila i o usvajanju

Pjevačica Seka Aleksić se osvrnula na zdravstveni problem čije je rešavanje dovelo do gubitka kilograma, ali i potomstvu

Izvor: MONDO

Pjevačica Seka Aleksić, koja je nedavno okupila estradu na promociji novog albuma "Femme fatale", gostovala je u jednoj emisiji gdje se dotakla izgleda, ali i zdravstvenog problema s kojim se suočila.

Aleksićeva je izgubila 20 kilograma, pa je u emisiji otkrila da se iza mršavljenja krila i posjeta endokrinologu.

"Prvo sam otkrila insulinsku rezistenciju kod endokrinologa i onda mi je doktorica nakon analiza krvi koje sam uradila savjetovala da uzmem lijek koji je vrhunski za te stvari. Na tržišti postoji mnogo nekih ljekova koji su se pojavili, ali ljudi moraju da budu svjesni da ništa od toga ne smiju da uzimaju na svoju ruku. Lijek isključivo može da vam prepiše ljekar, kao i dozu. U januaru sam krenula sa lijekom, a evo do sada sam smršala 22 kilograma", rekla je pjevačica i dodala:

"Počela sam i da treniram. Tri puta nedeljno teretana, a dva puta boks. Koža se opušta, mora da se trenira. Cio život sam željela da smršam, ali nikako nisam uspijevala. Željela sam da smršam, ali sam željela i da jedem", rekla je između ostalog Seka .

Seka se u emisiji dotakla i proširenja porodice, ali i otkrila plan da donira jajne ćelije.

"Nakon velikih koncerata koji me očekuju želim da se posvetim proširenju porodice. Želim da rodim još jedno dijete, mislim želim dvoje, ali hajde za početak jedno. Vantjelesna oplodnja je takva da mora da se planira. Predoređena sam negdje da pričam o tome i o vantjelesnoj oplodnji mogu da pričam koliko god želite. Velika mi je želja da doniram svoje jajne ćelije, to mi je najveća neostvarena želja. Mislim da je to jedan vrh humanosti, pored toga da usvojite dijete i napravite mu jedno lijepo detinjstvo. S druge strane, voljela bih i da usvojim dijete", rekla je Aleksićeva.

(Blic, MONDO)