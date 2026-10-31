Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore u ponedjeljak, 2. novembra, odlučivaće o izboru novog direktora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore (FZOCG) zakazao je za ponedjeljak, 2. novembra, sjednicu na kojoj će odlučivati o novom direktoru te ustanove, potvrđeno je juče iz FZO.

Kako smo ranije objavili, aktuelni vršilac dužnosti direktora Ružica Milutinović Đurišić i službenica FZO Gina Radenović kandidatkinje su za čelnu funkciju. Prema informacijama iz Vlade, Milutinović Đurišić, koja je po struci ekonomista, a dugogodišnja je pomoćnica različitih direktora FZO, važi za najozbiljnijeg kandidata za ovu funkciju, prenosi "Dan".

Ona i Radenović uspješno su prošle provjeru znanja i sposobnosti u Upravi za ljudske resurse Vlade Crne Gore.

Uslove konkursa za direktora FZO, koji je raspisan u avgustu, ispunilo je petoro kandidata, od kojih se dvoje nije pojavilo na testiranju. Ukoliko UO FZO izabere direktora 2. novembra, završiće se skoro jedanaestomjesečni period privremenog rukovođenja ustanovom, nakon smjene dr Vuka Kadića.