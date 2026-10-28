Opština Žabljak planira da tokom naredne godine započne izgradnju dvije stambene zgrade sa ukupno osam stanova, namijenjenih građanima koji imaju poteškoće u rješavanju stambenog pitanja.

Izvor: MONDO

Stanovi će se, prema najavi predsjednika Opštine Radoša Žugića, dodjeljivati u zakup putem javnog poziva.

Kako je Žugić saopštio u objavi na društvenim mrežama, stambeni objekti planirani su na dvije opštinske parcele, a njihova ukupna površina iznosiće oko 500 kvadratnih metara, pišu Vijesti.

„Glavni gradski arhitekta dao je saglasnost na idejno rješenje, a ovih dana ugovorićemo izradu Glavnog projekta“, naveo je Žugić.

Posebna pažnja, kako je istakao, biće posvećena socijalno ugroženim kategorijama stanovništva i podstanarima. Uslovi za dodjelu stanova, kriterijumi i način ostvarivanja prava na zakup biće definisani javnim pozivom.

Prema najavi predsjednika Opštine, cilj projekta je pružanje konkretne podrške građanima koji teško dolaze do vlastitog krova nad glavom, ali i stvaranje uslova za sigurniju budućnost porodica i ostanak stanovništva u Žabljaku.

Žugić je poručio da će Opština nastaviti da sprovodi stambenu politiku usmjerenu na korišćenje opštinskih resursa u korist građana, sa namjerom da se stvore povoljniji uslovi za život, planiranje budućnosti i zasnivanje porodica u tom gradu, prenose Vijesti.