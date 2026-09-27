Održan je treći humanitarni plivački maraton „Dobrota 2026“ na relaciji od Peraških ostrva do same bolnice "Dobrota".
Treći humanitarni plivački maraton „Dobrota 2026“, održan na relaciji od Peraških ostrva do Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota“, još jednom je pokazao koliko zajedništvo, humanost i sport mogu da pomjere granice.
„Sa posebnom radošću objavljujemo da je do sada, zahvaljujući velikom broju donatora, sponzora, učesnika i prijatelja maratona, prikupljeno 10.000 eura, a donacije se i dalje očekuju. Njegov moto „Na talasu zdravlja do mora prilika“ nosi poruku da želimo da Specijalnu bolnicu za psihijatriju „Dobrota“, njene zaposlene i pacijente predstavimo u drugačijem svjetlu, kroz sport, druženje, solidarnost, podršku i zajedništvo“, navode organizatori.
Ističu da posebno žele da zahvale svim sponzorima i donatorima koji su prepoznali značaj ove akcije i svojim doprinosom omogućili da maraton bude realizovan na najbolji način, ali i da se prikupi značajan iznos sredstava za potrebe ustanove.
„Ovo je jedan od najuspješnijih humanitarnih maratona koje smo do sada organizovali, a ono što njegov uspjeh čini posebnim nije samo prikupljeni iznos, već broj ljudi koji su svojim prisustvom, radom, podrškom i donacijom pokazali da zajedno možemo mnogo. Hvala svima koji su bili dio Trećeg humanitarnog plivačkog maratona Dobrota 2026. Plivali smo za zdravlje, ali i za dostojanstvo, prihvatanje i nove prilike“, ističu iz SRD Open Water.