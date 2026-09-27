Održan je treći humanitarni plivački maraton „Dobrota 2026“ na relaciji od Peraških ostrva do same bolnice "Dobrota".

Izvor: Specijalna bolnica Dobrota

Treći humanitarni plivački maraton „Dobrota 2026“, održan na relaciji od Peraških ostrva do Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota“, još jednom je pokazao koliko zajedništvo, humanost i sport mogu da pomjere granice.

„Sa posebnom radošću objavljujemo da je do sada, zahvaljujući velikom broju donatora, sponzora, učesnika i prijatelja maratona, prikupljeno 10.000 eura, a donacije se i dalje očekuju. Njegov moto „Na talasu zdravlja do mora prilika“ nosi poruku da želimo da Specijalnu bolnicu za psihijatriju „Dobrota“, njene zaposlene i pacijente predstavimo u drugačijem svjetlu, kroz sport, druženje, solidarnost, podršku i zajedništvo“, navode organizatori.

Ističu da posebno žele da zahvale svim sponzorima i donatorima koji su prepoznali značaj ove akcije i svojim doprinosom omogućili da maraton bude realizovan na najbolji način, ali i da se prikupi značajan iznos sredstava za potrebe ustanove.

„Ovo je jedan od najuspješnijih humanitarnih maratona koje smo do sada organizovali, a ono što njegov uspjeh čini posebnim nije samo prikupljeni iznos, već broj ljudi koji su svojim prisustvom, radom, podrškom i donacijom pokazali da zajedno možemo mnogo. Hvala svima koji su bili dio Trećeg humanitarnog plivačkog maratona Dobrota 2026. Plivali smo za zdravlje, ali i za dostojanstvo, prihvatanje i nove prilike“, ističu iz SRD Open Water.