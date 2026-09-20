U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, a na sjeveru promjenljivo oblačno.

U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru magla ili niski oblaci, tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a poslijepodne je ponegdje moguća i slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21 stepen, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.