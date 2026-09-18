Nakon uspješnog prvog izdanja, Street Food Festival Podgorica vraća se od 17. do 20. septembra, a Podgorički park tokom četiri dana biće mjesto susreta različitih ukusa, kultura i ljudi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgorica ponovo dobija svoju malu gastro-pozornicu na otvorenom. Nakon uspješnog prvog izdanja, Street Food Festival Podgorica vraća se od 17. do 20. septembra, a Podgorički park tokom četiri dana biće mjesto susreta različitih ukusa, kultura i ljudi.

Festival će svakog dana trajati od 18 do 00 časova, uz bogatu gastronomsku i muzičku ponudu koja će, na jednom mjestu, okupiti brojne podgoričke restorane i ugostitelje. Festival otvara Večeri devedesetih, zatim slijede nastupi grupe Crveno i Crno i duo Fox & Recht, dok su za veliko finale zaduženi Majda Božović i Petar Wagner – Fantom.

Street Food Festival Podgorica tako donosi savremeni gastro koncept koji na jednom mjestu okuplja raznovrsnu ponudu Glavnog grada — od popularnih street food specijaliteta do različitih kuhinja i ukusa.



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