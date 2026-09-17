Zainteresovani kandidati imaju rok od 15 dana za podnošenje prijava, računajući od dana objavljivanja konkursa u štampanom mediju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je šesti javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana CIK-a, piše RTCG.

Kako je saopšteno iz Skupštine, konkursom su definisani uslovi koje kandidati moraju ispunjavati, kriterijumi na osnovu kojih će se vrednovati njihove stručne i profesionalne kvalifikacije, kao i dokumentacija koju je potrebno dostaviti i način podnošenja prijava.

"Javnim konkursom utvrđeni su uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocjenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija, kao i način i rok za podnošenje prijava", navodi se u saopštenju Skupštine.

Zainteresovani kandidati imaju rok od 15 dana za podnošenje prijava, računajući od dana objavljivanja konkursa u štampanom mediju.

Konkurs će biti objavljen u „Službenom listu Crne Gore“ i dnevnim novinama „Dan“.