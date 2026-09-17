Nadležne institucije još nijesu objavile zvanično saopštenje o tačnom uzroku kontaminacije vode, niti je poznato kada će javnosti biti predstavljeni kompletni podaci o slučaju.

Izvor: Profimedia

Nakon analize uzoraka vode, Institut za javno zdravlje Crne Gore utvrdio je bakteriološku neispravnost vode iz gradskog vodovoda u Rožajama, zbog prisustva bakterije Ešerihija koli.

Iako se kao mogući uzroci kontaminacije pominju dotrajalost vodovodne mreže i stare azbestne cijevi, za sada nije zvanično saopšteno da li je do zagađenja došlo usljed prodora površinskih voda ili oštećenja na samom vodovodnom sistemu, prenosi Dan.

Na osnovu rezultata analize, preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rožaje 14. septembra izdalo je hitno obavještenje građanima, u kojem se navodi da voda trenutno nije bezbjedna za piće, pripremu hrane, pranje zuba i posuđa, kao ni za pranje voća i povrća. Građanima je preporučeno obavezno prokuvavanje vode prije bilo kakve upotrebe.

„Zabrana i apel važe za sve potrošače koji se snabdijevaju sa gradske vodovodne mreže sve dok ponovljene analize ne pokažu da je voda potpuno mikrobiološki ispravna“, naveli su iz rožajskog vodovoda.

Iz ovog preduzeća apelovali su na građane da se pridržavaju izdatog obavještenja i zahvalili im na razumijevanju.

Nadležne institucije još nijesu objavile zvanično saopštenje o tačnom uzroku kontaminacije vode, niti je poznato kada će javnosti biti predstavljeni kompletni podaci o slučaju.

Prema nezvaničnim informacijama, nadležni organi tek treba da objave hronologiju uzorkovanja, kao i precizne podatke o tome kada je voda postala zdravstveno rizična za građane.

Iz Vodovoda i kanalizacije Rožaje saopšteno je da je kontrola obavljena u skladu sa propisanim procedurama.

„Redovna analiza vode izvršena je u skladu sa propisanim procedurama od strane Instituta za javno zdravlje Podgorica. Nadležne službe će ponovo uzorkovati vodu i građani će sa novim rezultatima biti blagovremeno obaviješteni“, saopšteno je iz preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rožaje.

Međutim, zvanično nije saopšteno od kada je bakterija prisutna u sistemu vodosnabdijevanja. Upravo nedostatak informacija o periodu u kojem je voda eventualno bila neispravna dodatno je pojačao zabrinutost građana i reakcije javnosti.

Lokalna udruženja i predstavnici građana zbog toga traže da se što prije utvrdi uzrok kontaminacije, ali i da se detaljno ispita stanje vodovodne infrastrukture, piše Dan.

Predstavnici Evropskog saveza u Rožajama uputili su javni apel nadležnim institucijama, navodeći da građani imaju pravo na potpune i pravovremene informacije o pitanju koje direktno može uticati na njihovo zdravlje.

„Posebno zabrinjava činjenica da prisustvo bakterije ešerijiha koli utvrđeno nakon kontrole koju je izvršio Institut za javno zdravlje. Građani imaju pravo da znaju kada je prije toga posljednji put izvršena analiza vode iz gradskog vodovoda, ko je sprovodio kontrole i kakvi su bili rezultati tih ispitivanja. Postavlja se posebno pitanje koliko dugo su građani koristili zdravstveno neispravnu vodu prije nego što je problem otkriven. Riječ je o pitanju od javnog interesa koje zahtijeva hitne i precizne odgovore, jer se tiče zdravlja svih građana“, kazao je predstavnik Evropskog saveza Rožaje Muhamed Bučan.

Bučan je ukazao i na dugogodišnje probleme sa vodovodnom infrastrukturom u Rožajama, posebno na dotrajalost pojedinih djelova mreže i prisustvo starih azbestnih cijevi.

„Godinama se ukazuje na dotrajalost dijela vodovodne mreže, uključujući i stare azbestne cijevi, zbog čega je neophodno pokrenuti ozbiljne aktivnosti na modernizaciji sistema vodosnabdijevanja“, naveo je Bučan.

Da bi se utvrdilo kako je došlo do prisustva bakterije u vodovodnom sistemu, neophodno je pregledati kritične tačke mreže, ali i uzeti uzorke direktno sa izvorišta i rezervoara. Tek nakon takvih kontrola moći će se preciznije utvrditi gdje je došlo do kontaminacije i šta je njen neposredni uzrok.

Iz nevladinog sektora zato traže da nadležni odgovore da li je kontaminacija posljedica miješanja sa otpadnim ili površinskim vodama nakon obilnih padavina, eventualnog kvara na hlorinatoru, ili prodora nečistoća kroz dotrajale djelove vodovodne mreže i stare azbestne cijevi, piše Dan.

Dok se čekaju nove analize i zvanični nalazi nadležnih službi, građani Rožaja ostaju bez odgovora na ključno pitanje – kada je tačno došlo do kontaminacije i kako je bakterija Ešerihija koli dospjela u gradski vodovodni sistem.