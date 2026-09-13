U prijateljskom meču protiv Arisa, Crvena zvezda je izgubila i Semija Odželeja zbog povrede zgloba.

Izvor: Kurir

Košarkaši Crvene zvezde sastali su se na Kipru u prijateljskom okršaju sa grčim Arisom.

Zvezde je tokom cijele utakmice bila u minusu, a da stvar po tim Ibona Navara bude još gora - povrijedio se i Semi Odželej!

Tim sa Malog Kalemegdana je postigao prvi koš na utakmici, preko Nika Vajlera-Baba, koji je pogodio trojku, ali je onda uslijedila serija Grka od 14:3.

Međutim, ta serija nije jedina loša vijest po crveno-bijele, pošto je tim Ibona Navara ostao i bez Semija Odželeja koji je izvrnuo zglob, pa je uz pomoć saigrača napustio parket.