Naredna trka u šampionatu vozi se 26. septembra u Bakuu za Veliku nagradu Azerbejdžana.

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Vozač Mercedesa Kimi Antoneli pobijedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Španije u Madridu i uvećao prednost u generalnom plasmanu.

Antoneli je na stazi Madring ostvario osmu pobjedu u karijeri i uvećao je prednost na 81 poen prednosti na prvom mjestu.

Drugo mjesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen, a treći je bio aktuelni šampion Lando Noris iz Meklarena.

Vozač Ferarija Šarl Lekler zauzeo je četvrto mjesto, peti je bio Džordž Rasel iz Mercedesa, a šesti Lijam Loson iz Red Bula.

Vozač Alpine Franko Kolapinto zauzeo je sedmo mjesto, Oskar Pjastri iz Meklarena osmo, deveti je bio Arvid Lindblad iz Rejsing Bulsa, a 10. mjesto zauzeo je vozač Audija Niko Hulkenberg.

Naredna trka u šampionatu vozi se 26. septembra u Bakuu za Veliku nagradu Azerbejdžana.