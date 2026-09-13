Materijal će kolašinskoj opštini biti ustupljen bez naknade, dok procijenjena vrijednost jednog kubnog metra pijeska iznosi 36,38 eura.

Izvor: Kabinet predsjednika Crne Gore

Opština Kolašin dobiće 1.500 kubnih metara pijeska deponovanog na području račve rijeke Bojane, koji će biti iskorišćen za potrebe izgradnje stadiona u tom gradu, prenosi "Dan".

Materijal će kolašinskoj opštini biti ustupljen bez naknade, dok procijenjena vrijednost jednog kubnog metra pijeska iznosi 36,38 eura.

Kako se navodi u informaciji koju je Vlada usvojila u četvrtak, Opština Kolašin obratila se 12. avgusta Upravi za državnu imovinu sa zahtjevom da joj se odobri preuzimanje oko 1.500 kubnih metara materijala, odnosno mulja sa lokacije na teritoriji opštine Ulcinj, na račvi rijeke Bojane, za potrebe izgradnje stadiona.

„U zahtjevu je navedeno da je Opštini Kolašin za izgradnju navedenog stadiona potreban materijal takvog kvaliteta kao podloga – tamponski sloj, koji se postavlja prije trave (humusa), te da takav materijal nije moguće nabaviti bilo gdje drugo“, konstatovano je u informaciji Uprave za državnu imovinu.

Pijesak je deponovan u Gornjem Štoju u Ulcinju. Prema elaboratima licencirane geodetske organizacije "Ekvidistanca" iz Bara, izrađenim krajem decembra 2021. godine, ukupna količina pijeska na toj lokaciji iznosi 107.414,85 kubnih metara.

Uprava za državnu imovinu ranije je angažovala nezavisnog procjenjivača kako bi utvrdio vrijednost pijeska po kubnom metru, u okviru planova za njegovo ustupanje Opštini Bar i Fudbalskom savezu Crne Gore za potrebe izgradnje fudbalskih terena, piše "Dan".

„S tim u vezi, shodno navedenoj Procjeni vrijednosti deponovanog pijeska sa račve rijeke Bojane broj 02-012/25-1837, dostavljenoj Upravi za državnu imovinu dana 14. februara 2025. godine, procijenjena vrijednost predmetnog pijeska je iznosila 36,38 eura po metru kubnom (m³), koja procjena je relevantna da se primijeni i prilikom zaključenja ovog ugovora“, konstatovano je u informaciji.

Prema toj procjeni, vrijednost 1.500 kubnih metara pijeska koji će biti ustupljen Opštini Kolašin iznosi oko 54.570 eura.