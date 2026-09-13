Nakon saglasnosti Vlade, očekuje se da konačnu odluku donesu odbornici Skupštine Glavnog grada na jednoj od narednih sjednica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada je dala saglasnost Glavnom gradu na Odluku o naknadi za urbanu sanaciju, čime je otvoren put da građani legalizaciju bespravnih objekata plaćaju po dosadašnjim cijenama, prenosi "Dan".

Prema važećem cjenovniku, legalizacija bespravnog objekta u Ia zoni iznosi 141,56 eura po kvadratnom metru, u I zoni 136,68 eura, u II zoni 97,63 eura, u III zoni 73,22 eura, u IV zoni 63,46 eura, dok se u V zoni plaća 48,81 euro po kvadratu. Za VI zonu naknada se ne plaća.

Nakon saglasnosti Vlade, očekuje se da konačnu odluku donesu odbornici Skupštine Glavnog grada na jednoj od narednih sjednica.

Glavni grad je krajem marta predložio odluku kojom je bilo planirano povećanje cijena legalizacije za 20 odsto. Međutim, lokalna uprava je sredinom maja odustala od te namjere.

Kako je ranije za "Dan" saopštio Gavrilo Vuković, sekretar za prostorno planiranje i održivi razvoj, od povećanja cijena odustalo se zbog velikog broja sugestija građana i odbornika koje su pristigle tokom javne rasprave o Odluci o naknadi za urbanu sanaciju.

Građani i odbornici su, između ostalog, tražili da se odustane od planiranog povećanja naknada.

Obavezu vlasnika bespravnih objekata da plaćaju naknadu za urbanu sanaciju propisuje Zakon o legalizaciji bespravnih objekata.

Zakonom je definisano da naknadu utvrđuje nadležni organ lokalne uprave, dok se njena visina obračunava po kvadratnom metru neto površine objekta. Obračun se vrši na osnovu elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta ili njegovog dijela, koji mora biti ovjeren od strane licencirane geodetske organizacije i Katastra.

Naknada se, prema zakonskim odredbama, plaća u jednakim mjesečnim ratama. Za objekte osnovnog stanovanja predviđeno je plaćanje u najviše 360 mjesečnih rata, dok se za ostale objekte naknada može plaćati u najviše 120 mjesečnih rata.