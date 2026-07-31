Komandir Odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić ističe da je zbog specifične konfiguracije puta otežan protok vozila, ali da će policija preduzeti mjere kako bi se saobraćaj odvijao što efikasnije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Put Kotor – Njeguši i ove turističke sezone predstavlja izazov za vozače, lokalno stanovništvo i turiste, prvenstveno zbog nepoštovanja odluke policije kojom je zabranjen saobraćaj autobusa, kampera i kamiona nosivosti veće od sedam tona ovom dionicom. Iz Uprave policije najavljuju intenzivnije prisustvo službenika kako bi se smanjile gužve i unaprijedila bezbjednost saobraćaja, prenosi RTCG.

Komandir Odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić ističe da je zbog specifične konfiguracije puta otežan protok vozila, ali da će policija preduzeti mjere kako bi se saobraćaj odvijao što efikasnije.

„Zbog same konfiguracije saobraćajnice protočnost vozila mora biti otežana, čega smo svi svjesni, a službenici Uprave policije će, u dijelu svoje nadležnosti, nastojati kroz samo prisustvo i regulisanje saobraćaja da omoguće nesmetano odvijanje i kretanje vozila bez zastoja, kako bi svi učesnici bili bezbjedni i u što kraćem vremenu došli do svojih odredišta“, kazao je Jokić.

Problemi na ovoj saobraćajnici, kako se ocjenjuje, negativno utiču i na turistički imidž Cetinja i Kotora. Iz Turističke organizacije Prijestonice očekuju da će uskoro biti održan novi sastanak sa svim relevantnim akterima kako bi se pronašlo održivo rješenje.

„Mislim da ćemo u narednom periodu održati novi sastanak sa Upravom policije, sa mještanima svih podlovćenskih sela, Mirca i Njeguša, ugostiteljima, i da vidimo koji je to novi prijedlog kako ubuduće saobraćati na tom putnom pravcu. Ono što je pozitivno jeste da ćemo imati prijedlog za Mjesnu zajednicu Mirac, jer postoji alternativni put koji bi mještani mogli da koriste. Međutim, on je u lošem stanju, ali siguran sam da će se do početka naredne ljetnje sezone stupiti u komunikaciju s Opštinom Kotor i da će se taj problem riješiti“, kazao je Nikola Jablan.

Očekuje se da će predložene mjere i bolja organizacija saobraćaja u narednom periodu doprinijeti smanjenju gužvi na putnom pravcu Kotor – Njeguši, čime bi putovanje bilo bezbjednije i prijatnije za mještane i brojne posjetioce, piše RTCG.