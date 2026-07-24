"Parlament pozdravlja kontinuirani napredak Crne Gore u reformama povezanim sa EU, kao i njenu ambiciju da pristupne pregovore završi do kraja 2026. godine i postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine", navodi se u objavi EP.
Crna Gora ostaje država kandidat koja je najbolje pripremljena za članstvo u Evropskoj uniji (EU), saopšteno je danas iz Evropskog parlamenta (EP).
Oni su to objavili na mreži Iks (X).
"Parlament pozdravlja kontinuirani napredak Crne Gore u reformama povezanim sa EU, kao i njenu ambiciju da pristupne pregovore završi do kraja 2026. godine i postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine", navodi se u objavi EP.
Montenegro remains the candidate country best prepared for EU membership.— European Parliament (@Europarl_EN)July 24, 2026
Parliament welcomes Montenegro's steady progress on EU-related reforms and its ambition to conclude accession negotiations by the end of 2026 and become the EU's 28th member state by 2028.pic.twitter.com/r9I7CaYGSz