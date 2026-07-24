"Parlament pozdravlja kontinuirani napredak Crne Gore u reformama povezanim sa EU, kao i njenu ambiciju da pristupne pregovore završi do kraja 2026. godine i postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine", navodi se u objavi EP.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora ostaje država kandidat koja je najbolje pripremljena za članstvo u Evropskoj uniji (EU), saopšteno je danas iz Evropskog parlamenta (EP).

Oni su to objavili na mreži Iks (X).

"Parlament pozdravlja kontinuirani napredak Crne Gore u reformama povezanim sa EU, kao i njenu ambiciju da pristupne pregovore završi do kraja 2026. godine i postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine", navodi se u objavi EP.