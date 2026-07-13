Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 10 do 24 stepena, a najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Danas će na jugu Crne Gore biti pretežno sunčano, dok se na sjeveru očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvim vremenom. Duvaće mjestimično umjeren do jak vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 10 do 24 stepena, a najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.

U Podgorici će biti pretežno sunčano, uz povremeno umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura iznosiće oko 24 stepena, dok će najviša dnevna dostići oko 35 stepeni.