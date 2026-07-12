Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 23, najviša dnevna od 20 do 33 stepena.

Izvor: MONDO

Promjenljivo oblačno, u južnim predjelima sa dosta sunčanih intervala, a na sjeveru povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, koji će se poslijepodne mjestimično proširiti na centralne i južne predjele.

Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera, sa pojavama prolazno umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 23, najviša dnevna od 20 do 33 stepena.

Podgorica: Prijepodne duži sunčani periodi, poslijepodne promjenljivo oblačno uz prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 22 stepena, najviša dnevna oko 33 stepena.