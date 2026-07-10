Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, Danilo Šaranović, obratio se javnosti povodom predstojeće požarne sezone, naglašavajući da su, nakon dužeg perioda, sva tri aviona za gašenje požara potpuno spremna i operativna.

Izvor: MUP

Njegovo pismo prenosimo integralno.

Poštovani građani,

Nikada nijesmo bili spremniji za požarnu sezonu. Sa velikim zadovoljstvom mogu da saopštim da su nakon dugo vremena sva tri aviona za gašenje požara tipa Air tractor, u potpunosti operativna i spremna za predstojeću požarnu sezonu.

Podsjećam i da je Vlada Crne Gore obezbijedila angažovanje dodatnog aviona za potrebe ove požarne sezone, čime su ukupni kapaciteti vazduhoplova za gašenje požara podignuti na 17 tona vode u jednom naletu, ne računajući kapacitete vazduhoplovstva Vojske Crne Gore koji bezrezervno učestvuju u gašenju požara kada god je potrebno. To je čak četiri puta više u odnosu na prošlu godinu kada su kapaciteti iznosili četiri tone vode. Ovaj podatak najbolje govori o tome koliko je unaprijeđena spremnost sistema zaštite i spašavanja i koliko odgovorno pristupamo zaštiti građana, njihove imovine i naših prirodnih resursa.

To je rezultat ozbiljnog rada, posvećenosti i stručnosti ljudi koji su mjesecima ulagali napor kako bi ovi vazduhoplovi ponovo bili u funkciji. Zbog toga upućujem iskrenu zahvalnost mehaničarima i pilotima Avio-helikopterske jedinice zahvaljujući kojima ovu požarnu sezonu dočekujemo znatno spremniji nego ranijih godina.

Međutim, moramo biti svjesni da bez obzira na sve kapacitete kojima raspolažemo i na to što je sistem ove godine dodatno osnažen, u slučaju velikih i istovremenih požara ni kapaciteti mnogo većih i razvijenijih država, ponekada, nijesu dovoljni.

Upravo zbog toga, opet upućujemo apel građanima da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom i pokažu odgovoran odnos prema zajednici, prirodi i budućim generacijama.