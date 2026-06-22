Projekat je u potpunosti finansiran sredstvima Evropske unije, a radove izvodi poljska kompanija „MGGP Aero“ po ugovorenoj vrijednosti od 197.000 eura.

Izvor: MPŠV

U okviru IPA 2021 projekta „EU za podršku poljoprivrednom sektoru u Crnoj Gori“, čiji su korisnici Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu, započeto je aerofotogrametrijsko snimanje teritorije Crne Gore.

To je saopštilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Izvor: MPŠV

"Projekat je u potpunosti finansiran sredstvima Evropske unije, a radove izvodi poljska kompanija „MGGP Aero“ po ugovorenoj vrijednosti od 197.000 eura. Završetak aktivnosti planiran je do kraja septembra ove godine. Rezultat projekta biće novi digitalni ortofoto snimci (DOF) u rezoluciji od 20 centimetara, kao i digitalni model terena (DTM) Crne Gore u razmjeri 5x5 metara, u skladu sa važećim standardima i zahtjevima Evropske unije", navode u saopštenju.

Dodaju da novi podaci predstavljaju ključnu osnovu za unapređenje Sistema identifikacije poljoprivrednih parcela (LPIS/SIZEP), kao i dalji razvoj Integrisanog administrativnog i kontrolnog sistema (IACS), koji su od suštinskog značaja za efikasno upravljanje poljoprivrednim podsticajima i usklađivanje sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Evropske unije.

"Ažurni ortofoto podaci omogućiće preciznije definisanje i praćenje poljoprivrednih parcela, unapređenje kontrolnih mehanizama u okviru IACS-a, kao i pouzdanije planiranje i sprovođenje mjera agrarne politike. Pored primjene u poljoprivredi, podaci će se koristiti i u šumarstvu, prostornom planiranju, zaštiti životne sredine, kartografiji i upravljanju prirodnim resursima", navode u saopštenju.

Izvor: MPŠV

Po završetku projekta, Crna Gora će raspolagati ažuriranim digitalnim ortofoto prikazom državne teritorije, čime će državnim institucijama, lokalnim samoupravama i drugim korisnicima biti obezbijeđena kvalitetna i pouzdana geoinformaciona osnova za planiranje, upravljanje i donošenje odluka, saopštili su.