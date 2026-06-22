Poslijepodne ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, naročito u sjevernim predjelima i okolini Podgorice

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori sjutra će u južnim i centralnim predjelima preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana.

Meteorolozi najavljuju da je u ovim oblastima tokom poslijepodneva ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, praćen kratkotrajnom kišom i grmljavinom.

Na sjeveru zemlje očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana, dok su u popodnevnim satima mjestimično mogući pljuskovi i grmljavina.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera, a u kontinentalnim predjelima uglavnom sjeverni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar može kratkotrajno pojačati.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 11 do 25 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi između 22 i 36 stepeni.

U Podgorici se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Tokom poslijepodneva moguć je umjeren razvoj oblačnosti, uz uslove za kratkotrajnu kišu u okolini grada.

Jutarnja temperatura vazduha biće oko 23 stepena, dok će dnevna dostići oko 36 stepeni.