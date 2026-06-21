Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.

Izvor: MONDO

Pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslijepodne u planinskim oblastima, moguća je tek veoma rijetka pojava kratkotrajne kiše.

Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.

Podgorica: Sunčano i veoma toplo. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 23 stepena, najviša dnevna oko 36 stepeni.