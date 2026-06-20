Za sve one koji žele da pobjegnu od svakodnevnice i provedu dan u prirodnom okruženju, K9 predstavlja idealnu destinaciju za porodični izlet, rekreaciju i nezaboravno druženje sa životinjama.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Nadomak Podgorice nalazi se Zoo park i konjički klub K9, jedinstveno mjesto koje posjetiocima pruža priliku da izbliza upoznaju brojne domaće, divlje i egzotične životinje, ali i da provedu dan u prirodi, daleko od gradske gužve.

Tokom posjete razgovarali smo sa vlasnicima imanja, koji su nam ispričali više o radu parka, životinjama koje ovdje borave, ali i izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju. Osim što je mjesto za druženje i edukaciju, K9 funkcioniše i kao prihvatilište za napuštene, povrijeđene i ugrožene životinje. Kako navode vlasnici, građani im gotovo svakodnevno dovode životinje koje pronađu na ulici ili u prirodi, a kojima je potrebna njega, oporavak i siguran smještaj.

U parku trenutno boravi veliki broj različitih životinjskih vrsta, o kojima vlasnici brinu svakodnevno, ulažući mnogo vremena, truda i sredstava. Posebno ističu da kompletnu brigu o životinjama finansiraju samostalno – od nabavke hrane i neophodnih potrepština, do veterinarskih pregleda i liječenja. Uprkos velikim troškovima, kažu da za svoj rad ne dobijaju pomoć države, već se oslanjaju isključivo na sopstvena sredstva i podršku ljudi koji prepoznaju značaj njihovog rada.

Pored obilaska parka i druženja sa životinjama, posjetiocima su dostupne i ture jahanja konja kroz prirodu, koje su posebno atraktivne za ljubitelje avanture i boravka na otvorenom. Za jahanje je, međutim, neophodna prethodna najava kako bi organizatori mogli da isplaniraju termine i obezbijede bezbjedno iskustvo za sve učesnike.

Zoo park i konjički klub K9 otvoren je za posjetioce tokom vikenda, kada brojni građani i turisti koriste priliku da provedu kvalitetno vrijeme u prirodi, upoznaju životinje i podrže rad ovog nesvakidašnjeg prihvatilišta. Vlasnici poručuju da je njihov cilj da životinjama pruže siguran dom i potrebnu njegu, ali i da kod najmlađih razvijaju ljubav prema životinjama i svijest o značaju njihovog očuvanja i zaštite.



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