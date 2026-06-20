Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.

Izvor: MONDO/Katarina Drašković

Pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru, ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti.

Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.

Podgorica: Pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 23 stepena, najviša dnevna oko 35 stepeni