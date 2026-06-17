Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, odnosno da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Izvor: MONDO

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 08. do 11. juna ove godine, pokazali su da je na 79,8 odsto lokacija morska voda bila

odličnog kvaliteta, na 10,5 odsto lokacija dobrog, a na 9,6 odsto zadovoljavajućeg kvaliteta, saopštili su iz Morskog dobra.

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, odnosno da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

“Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera

obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 019/26), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: “odlične”, “dobre”, “zadovoljavajuće” i “loše””, piše u saopštenju.

Dodaju da u opštini Ulcinj, na svih 18 lokacija na kojima se relizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode, voda je bila odličnog kvaliteta. Od ukupno 15 lokacija u opštini Bar, na njih 12 voda je bila odličnog kvaliteta, na 2 dobrog, dok je na 1 lokaciji voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

“Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 34 lokacije, te je od toga na 28 voda za kupanje kvalitet morske vode bio odličnog kvaliteta, na 2 dobrog, a na 4 zadovoljavajućeg

kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno 10 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta na njih 7, dobrog na 2, a zadovoljavajućeg na 1 vodi za kupanje. Analize su pokazale da

je u Kotoru na 11 lokacija voda bila odličnog, na 3 dobrog, te na 1 lokaciji zadovoljavajućeg kvaliteta”, ističe se u saopštenju.

Dodaju da u Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 22 lokacije, od čega je na njih 15 ona bila odličnog, a na 3 lokacije dobrog, a na 4 zadovoljavajućeg kvaliteta.

“Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku”, zaključuje se u saopštenju.