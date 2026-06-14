Pretežno sunčano, do 32 stepena

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U poslijepodnevnim satima na sjeveru zemlje ponegdje je moguća kratkotrajna kiša praćena grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 8 do 19 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 20 do 32 stepena.

U Podgorici se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom dana najčešće južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha biće oko 20 stepeni, a najviša dnevna oko 31 stepen.