Ona je pojasnila da akti poništeni presudom Višeg suda predstavljaju prethodno pravno pitanje u odnosu na drugi postupak koji se vodi pred Osnovnim sudom u Podgorici, a koji je u vezi sa predmetnim odnosom.

Izvor: printscreen/facebook/Sindikat doktora medicine Crne Gore

Ljekarska komora je nezakonito prekinula mandat organima, ali i pokrenula postupak za izbor novog predsjednika i zamjenika tog strukovnog udruženja.

To je presuda Višeg suda u Podgorici kojom je odbijena žalba Ljekarske komore i usvojen zahtjev nekadašnjeg predsjednika Komore Aleksandra Mugoše.

“Tokom 2021. godine, tadašnje rukovodstvo Skupštine Ljekarske komore Crne Gore pokrenulo je niz aktivnosti usmjerenih na smjenu tadašnjeg predsjednika Komore. U tom procesu donijet je veći broj akata i odluka čija je zakonitost bila osporena pred nadležnim sudovima. Nakon gotovo četiri godine sudskih postupaka, donijete su pravosnažne odluke kojima je potvrđeno da su svi akti i postupci bili nezakoniti”, kazala je za “Vijesti” punomoćnica Mugoše, advokatica Aleksandra Rogošić.

Ona je pojasnila da akti poništeni presudom Višeg suda predstavljaju prethodno pravno pitanje u odnosu na drugi postupak koji se vodi pred Osnovnim sudom u Podgorici, a koji je u vezi sa predmetnim odnosom.

“Rješenjem Osnovnog suda u Podgorici od 31. 1. 2023. utvrđen je prekid postupka u toj pravnoj stvari, do okončanja ovog postupka. Postupak se vodi između istih parničnih stranaka, u kom je traženo da se kao nezakonita poništi Odluka Ljekarske komore Crne Gore o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Ljekarske komore 8. 2. 2021. i Odluka Ljekarske komore o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Komore, donijeta 14.3.2021”, istakla je.

Rogošić je naglasila da je istovremeno Mugoša, kao predstavnik Ljekarske komore u Savjetu za građansku kontrolu rada policije, razriješen i te funkcije. I u tom slučaju, pojasnila je, sudski postupak je okončan presudom u njegovu korist, čime je potvrđena nezakonitost odluke.

“Presudom Vrhovnog suda, Ljekarska komora je nezakonito i mimo svih svojih ovlašćenja prekratila mandat tužiocu u Savjetu za građansku kontrolu rada policije. Nakon pravosnažnosti presude kojom je utvrđeno da je navedena odluka nezakonita, dr Mugoša je podnio tužbu za naknadu materijalne štete pred Osnovnim sudom u Podgorici. Kako je mandat dr Mugoši nezakonito skraćen za period od septembra 2021. do decembra 2025. (koliko bi, prema Zakonu o unutrašnjim poslovima trajao mandat u Savjetu za građansku kontrolu rada policije) to je tužbom traženo da se za taj period naknadi pričinjena materijalna šteta”, istakla je Rogošić.

Ona je ocijenila da ovakvi epilozi pred nadležnim sudovima pokazuju da su odluke i postupci koji su tada preduzimani bili lišeni zakonskog utemeljenja.

“Nakon višegodišnje pravne borbe potvrđeno je da su argumenti koje smo od početka iznosili bili zasnovani na pravu i činjenicama, te da vladavina prava, iako ponekad spora, na kraju daje konačan odgovor na pokušaje da se lični ili partikularni interesi stave iznad zakona”, istakla je Rogošić.

Poručila je da su događaji iz tog perioda, pored pravnih posljedica, ostavili trag i na ugled same institucije.

“Višegodišnji sporovi, unutrašnje podjele i odluke koje su kasnije ocijenjene kao nezakonite neminovno su uticale na percepciju javnosti i profesionalne zajednice o radu Ljekarske komore”, ocijenila je.

Viši sud u presudi navodi da je prvostepeni pravilno utvrdio da je u vrijeme donošenja pobijanog zaključka i odluke na pravnoj snazi bio Statut iz 2018. godine, kojim je propisano da predsjednika Komore bira i razrješava Skupština u skladu sa pravilnikom o izboru organa, da se bira na period od četiri godine, a da može biti razriješen i prije isteka mandata ako ne izvršava odluke i zaključke Skupštine, ne obavlja poslove u skladu sa zakonom, statutom i posebnim aktima i ako nastupe okolnosti propisane zakonom.

Ističe se da je Pravilnikom o izboru u organe Komore iz marta 2020. godine propisano i da predsjedniku Komore prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran i u slučaju podnošenja ostavke, prestanka članstva u Komori, ako je osuđen na izdržavanje kazne duže od šest mjeseci, kao i u slučaju razrješenja.

“Imajući u vidu da je tužilac za predsjednika Komore izabran Odlukom donijetoj na sjednici Skupštine održanoj 04.01.2018. godine, to mu na dan 08.02.2021. godine, kada je održana druga sjednica Skupštine tuženog, nije bio istekao četvorogodišnji mandat predsjednika Komore, u skladu sa čime mu je četvorogodišnji mandat trajao do 04. 01. 2022. godine”, navodi se u presudi.

Ističu da je, kako do tada nije donijeta odluka o razrješenju predsjednika Komore, kome mandat nije prestao ni iz razloga propisanih Pravilnikom o izboru u organe iz marta 2020. godine, pravilan zaključak prvostepenog suda da Mugoši u vrijeme donošenja pobijanog zaključka nije prestao mandat predsjednika Komore, što i po ocjeni tog suda pobijani zaključak i odluku čini nezakonitim.

Osnovni sud je, navodi se u presudi, pravilno zaključio da izmjene i dopune Statuta i Pravilnika o izboru u organe tuženog, koje su donesene na sjednici Skupštine Komore 8. 02. 2021, a kojima je kao razlog za prijevremeni prestanak mandata predsjedniku unijet i “prestanak ili istek mandata Skupštine koja ga je birala”, ne predstavljaju valjan osnov da je Mugoši istekao mandat.

Razlog za to je, pojašnjava se u presudi, što navedene izmjene nisu stupile na snagu u vrijeme donošenja pobijanog zaključka i odluke, jer je u Odluci o izmjenama i dopunama statuta predviđeno da stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu. Sa druge strane, propisivanje stupanja na snagu odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika nezavisno od dana objavljivanja, suprotno je Ustavu.