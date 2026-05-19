Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS.

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slacko, Dio Nikšićkog puta oko Bodika-Ulica Lička, Borisa Kidriča i Kosmajska, dio Progonovića, Dio ulice Nikole Tesle, Ulica Ludviga Kube, Rovačka Ulica i Ulica Petra Miljanića

-u terminu od 08:00 do 9:30 sati: Kosor i Kupusci, Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat

-u terminu 08:00 do 17:00 sati: Distributivni centar na Tuškom Putu

-u terminu 08:00 do 16:00 sati: Ulica Raka Mugoše

-u terminu od 08:00 do 14:00 sati: Zgrade u Ulica Bracana Bracanović

-u terminu od 08:30 do 14:00 sati: Ulica Miloja Pavlovića

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Begovine, dio Veljeg Brda

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Dolovi Komanski

Zeta

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod.

Tuzi

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Gojčaj, Rokšped – Vuksanlekići, Vuksanlekići, dio Sukuruća, dom kulture i crkva u Sukuruću, Kodrabudan, Dreševići i Podhum.

Cetinje

-u terminu od 09 do 10 sati: Trg Kralja Nikole, donji dio Ulica Njegoševe, Ulica Petra Lubarde i dio Zmajeve.

Bar

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Trudbenik, D-9, Partizanski put.

-u terminu od 09:00 do 09:30 sati: B3-B4.

-u terminu od 08:00 do 14:00 sati: dio krisnika Starog Bara – Podgrad, Duške, Mala Gorana, Nikezići, Pelinkovići, Velja Gorana, Metanovići, Kovačevići.

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Mandarići, Pod Sustaš, Zupci, Tuđemili, Ribnjak, Vučkovići, Maksim, Boškoviči, Sušara

Budva

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: dio naselja Bečići i dio naselja Rafailovići

Ulcinj

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: dio naselja Velike Plaže kod apartmana(vile) Lika i kod Primavere, naselje Gornja Klezna

Herceg Novi

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj,Žlijebi, Ubli.

U terminu od 07:30 do 18:00 sati: Velji Kam (poluostrvo Luštica), Brguli (poluostrvo Luštica).

Kotor

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Lukavci, Paprati,Popova ulica, Šišići.

Tivat

-u terminu od 08:00 do 12:00 sati: Donja Lastva ispod magistrale, Obala Filipa Miloševića, Donja Lastva iznad magistrale oko puta za Gornju Lastvu.

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Gornja Lastva

-u terminu od 07 do 17 sati:Mrčevac, Rahovići.

-u terminu od 06:00 do 06:30 sati: područje opštine Tivat od Veriga do aerodrome.

Berane

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: dio sela Štitari, selo Kaludra .

Rožaje

-u terminu od 09:00 do 14:30 sat: gornji dio naselja Bandžovo Brdo, dio sela Kalače.

Plav

-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: sela Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice .

-u terminu od 08:30 do 17:30 sati: Skić, Korita, Komarača, Meteh 1, Meteh 2, Jara, Babino Polje, Prnjavor, Malo Selo, RDC (Kofiljača), Đurička Rijeka, Bogajiće,Vojno Selo, Hakanje, Gropa,Jasenica, Hoti 1, Zabelja i Hoti 2.

Petnjica

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: sela: Laze, Vrbica,Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista, Kalica, Dobrodole.

Gusinje

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: sela: Dosuđe, Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići

Andrijevica

-u terminu od: 09:00 do 14:30 sati: dio sela Gračanica

Bijelo Polje

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Čokrlije, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

-u terminu od 08:00 do 14:00 sati: Donji Mojstir, Bistrica – Kostenica

-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: Zaton, Zaton – Klinac, Ivanje, Vlah, Bistrica, Lješnica, Bliškovo

Kolašin

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Durutovac, Izlasci, manastir Ćirilovac, Smrčje, Mujića Rečine, Padež, Skrbuša, Bijelo Potok, Planinica, Mateševo, Crni val, Jasen, Jabuka, Zaublina, Italkom, Drcka, Sunga, mHE Pecka, Dragan Đekić, Kraljske bare, Vukićevića lug, Drndari, Suva gora, Vranještica, Đuđevina, Sela

Mojkovac

-u terminu od: 08:00 do 15:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Crvena lokva, Gojakovići, Feratovo Polje

Šavnik

-u terminu od 09:00 do 18:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Grabovica, Mljetičak.

Pljevlja

-u terminu od 09:00 do 18:00 sati: Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo.

Plužine

-u terminu od: 09:00 do 17:00 sati: Miloševići.

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Brljevo.

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Kuta, Široka Ulica, dio Dragovoljića.

-u trminu od 08:00 do 14:00 sati: Ul. V Proleterska, Ul. Jovana Cvijića, Ul. Novice Cerovića, Ul. Vuka Karadžića, Ul. Danila Bojivića, Ul. V Proleterska, Staro Pazarište, Ul. Jovana Cvijića, Staro Pazarište, Ul. V Proleterska, dio Ul. Novice Cerovića, CKB banka.

Iz CEDIS- a napominju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz te kompanije.