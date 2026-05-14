Skadarsko jezero je najbolje rangirana destinacija na Balkanu.

Skadarsko jezero je zauzelo visoko šesto mjesto nalisti najlješih jezera za plovidbu u 2026. godini, saopšteno je iz BoatBooker-a.

U studiji koja je objavljena danas, analizirano je preko 50 značajnih evropskih unutrašnjih plovnih puteva na osnovu dužine sezone, razvijenosti tržišta i autentičnosti ambijenta, prenosi Dan.

" Istraživanje ističe Skadarsko jezero kao ključnu destinaciju južne Evrope, posebno naglašavajući njegovu mediteransku klimu koja omogućava jednu od najdužih nautičkih sezona na listi, u trajanju od osam do devet mjeseci. Dok alpska jezera prednjače po globalnoj prepoznatljivosti, Skadarsko jezero se izdvojilo kao lider u domenu "netaknute prirode" i specifičnog iskustva plovidbe kroz nacionalni park" navodi se u saopštenju.

"Skadarsko jezero ima najduži period za ugodnu plovidbu u poređenju sa većinom kontinentalnih konkurenata. Najveće jezero u južnoj Evropi, prepoznato po svom prostranstvu i biodiverzitetu. Ima status nacionalnog parka, istaknuto je zbog jedinstvenog spoja divlje ljepote i dostupnosti privatnih tura"navodi se.

BoatBooker je vodeća platforma za povezivanje vlasnika i kapetana plovila sa osobama koje žele rezervisati ture, nudeći preko 9.800 izleta na 800 destinacija širom svijeta.