U Crnoj Gori sjutra će danas biti promjenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima.

Kako javljaju iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.

U Podgorici će biti promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana sjeverni a u drugom uglavnom južni.

Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna oko 21 stepen.