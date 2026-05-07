Izvor: MONDO

U Crnoj Gori danas će prijepodne biti povećana oblačnost ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode.

Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan, južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.

Podgorica: Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo ili uz malo kiše u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna oko 23 stepena.