Od danas očevi u Crnoj Gori mogu koristiti pravo na deset dana očinskog odsustva nakon rođenja djeteta, predviđeno izmjenama Zakona o radu koje su stupile na snagu osam dana nakon objavljivanja u Službenom listu.

Izmjenama Zakona o radu, koje je usvojila Skupština Crne Gore, ova vrsta odsustva uvedena je prvi put u domaće zakonodavstvo, s ciljem da se podstakne veće učešće očeva u brizi o djeci od samog početka.

Zakonom je, kako prenosi portal Roditelji.me, predviđeno da pravo na deset radnih dana odsustva sa posla, očevi ostvaruju od dana rođenje djeteta.

Nova verzija Zakona predviđa i duže roditeljsko odsustvo u trajanju od 14 mjeseci, umjesto dosadašnjih 12, ali će se ta odredba primjenjivati tek nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. U okviru tog modela, dva mjeseca roditeljskog odsustva biće rezervisana isključivo za očeve i neće se moći prenijeti na majku.

Iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga ranije je saopšteno da ove izmjene donose minimalne standarde u oblasti očinskog i roditeljskog odsustva, kao i fleksibilnijih radnih uslova za zaposlene roditelje i pružaoce njege.

Kako je pojašnjeno, cilj uvođenja očinskog odsustva je da se podstakne ravnopravnija podjela obaveza između roditelja.

Izmjenama zakona predviđena je i mogućnost fleksibilnog rada za roditelje i pružaoce njege, uključujući prilagođavanje radnog vremena, skraćeno radno vrijeme ili rad od kuće, u skladu sa potrebama porodice i poslodavca.