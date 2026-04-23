Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 12, najviša dnevna od 7 do 22 stepena.
U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana.
Kako su saopštili iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak, tokom dana u slabljenju.
Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 12, najviša dnevna od 7 do 22 stepena.
U Podgorici će biti sunčano. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, sjeverni
Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna oko 21 stepen.