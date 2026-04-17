Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje Opštine Bar odbio je zahtjev Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju i uređenje šetališta u Čanju.

To je saopšteno iz državne kompanije Morsko dobro.

Javno preduzeće je, kako navode, za ovaj projekat budžetom za 2026. godinu planiralo sredstva u iznosu od 1,5 miliona eura, za izgradnju i rekonstrukciju pješačke staze i uređenje obalnog prostora.

"U okviru pripreme projekta sprovedene su aktivnosti iz nadležnosti Javnog preduzeća, dok je dalja realizacija bila uslovljena pribavljanjem građevinske dozvole. Rješenje o odbijanju zahtjeva dostavljeno je Javnom preduzeću dana 14. aprila.Time je, u ovoj fazi, zaustavljen nastavak realizacije projekta, uprkos planiranim sredstvima i sprovedenim pripremnim aktivnostima", piše u saopštenju JP Morsko dobro.