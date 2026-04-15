Danas je na području budvanskog akvatorijuma zabilježen je rijedak prizor – sredozemna medvjedica.

Na snimku u prilogu vidi se medvjedica kako odmara na talasima.

Sredozemna medvjedica (Monachus monachus) rijetka i, prema IUCN Crvenoj listi, kritično ugrožena vrsta u Sredozemnom moru, zaštićena nacionalnim propisima i međunarodnim konvencijama čija je Crna Gora potpisnica.

“Apelujemo na posade plovila da, ukoliko je uoče, prilagode brzinu, ne približavaju joj se i ne uznemiravaju je, već da je posmatraju i snimaju sa bezbjedne udaljenosti”, poručuju iz Instituta za biologiju mora.