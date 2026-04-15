Predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenović ocijenio je da grad turističku sezonu dočekuje sa brojnim infrastrukturnim izazovima, uključujući kašnjenje radova na bulevaru Tivat–Jaz, saobraćajne gužve i nedovoljno pripremljene plaže.

On je u Boje jutra na Televiziji Vijesti istakao da je dinamika radova ispod očekivanja, naglašavajući da je ranije trebalo uvesti dodatne smjene kako bi projekat bio završen u planiranim rokovima.

Posebno je upozorio na pritisak koji stvaraju sezonski letovi na Aerodrom Tivat, kao i na predstojeće međunarodne događaje koji će dodatno opteretiti saobraćajnu infrastrukturu.

Komnenović je naveo da bi se saobraćajno opterećenje moglo dodatno povećati ukoliko se ne realizuje nastavak bulevara kroz sam grad, gdje su u planu novi projekti i eksproprijacija zemljišta.

"Realno, ne mogu biti zadovoljan… Jasno je da je do početka 2026. godine bila predviđena dinamika radova. Nije, naravno, ispoštovano".

Iako ističe da je riječ o složenom projektu, smatra da su određeni potezi morali biti povučeni ranije. Ukazao je i na dodatni pritisak zbog početka turističke sezone i velikih događaja:

"Već imamo 14 letova dnevno… Tivat postaje mjesto globalnog dešavanja 5. juna, dolaze 43 delegacije i taj putni pravac biće strateški veoma važan".

Komnenović upozorava da ni završetak bulevara neće u potpunosti riješiti problem ali da je procedura za bulevar kroz grad u toku te se očekuje da će s jeseni krenuti i ti radovi.

"Kada se završe radovi… iz četiri trake dolazimo do dvije kroz Tivat i jasno je da će to značiti nove saobraćajne gužve".

Govoreći o spremnosti za sezonu, Komnenović je priznao da situacija nije zadovoljavajuća, posebno kada je riječ o upravljanju obalom.

"Ako znamo da je javno predzeće Morsko dobro u 2025. godini od Tivta očekivalo 1.700.000 eura, da su uložili oko 400.000 ukupno za izgranje obalnog šetališta Lepetani u zadnjih 15 godina. To je sve što je uloženo. Ove godine vidim da najavljuju za 2026. godinu oko 1.400.000 ulaganja. Međutim, ti infrastrukturni projekte koje realizuje Morsko dobro ne kreću sa mrtve tačke. Najavljena je izgradnja sportskog terena i dječjeg igrališta na Ostrvu. Nije se desilo kao i obalno šetalište od Lepetana do Donjelastve, kao i popločavanje šetališta u Donjoj Lastvi... Da ne nabrajamo sve te projekte. Ono što je važno je da nivo prihoda sa teritorijalnoj opštine, odnosno investicija morskog dobra, nisu u saglasju. Da je velika disproporcija i o tome sam govorio i u ranijem periodu", dodao je.

Uprkos izazovima, turistička sezona u Tivtu već je počela. U gradu je oko 2.000 turista, što je veći nivo posjeta u odnosu na prošlu godinu. Najavljeni su brojni događaji, uključujući međunarodne skupove i bogat kulturno-zabavni program tokom ljeta.