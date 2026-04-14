Iz gradskog preduzeća navode da je na autobuskom stajalištu oko 17:45 časova bilo nepropisno zaustavljeno privatno vozilo zbog čega autobus nije mogao da se zaustavi na propisanom mjestu.

Izvor: Autobus/Gradski prevoz

Vozač gradskog preduzeća Putevi napadnut je na autobuskom stajalištu kod imanja Knjaz na Marezi.

Iz gradskog preduzeća navode da je na autobuskom stajalištu oko 17:45 časova bilo nepropisno zaustavljeno privatno vozilo zbog čega autobus nije mogao da se zaustavi na propisanom mjestu, piše Dan.

"Vozač je zamolio lica da uklone vozilo kako bi mogao nesmetano da pristupi stajalištu. Tada je jedno lice prišlo vozaču i fizički ga napalo pesnicom. U pokušaju samoodbrane, vozač je pao i zadobio povrede u predjelu sljepočnice, lakta i noge" navode iz Puteva.

Poručuju da je ovo treći slučaj u posljednjih godinu dana u kojem su vozači linijskog prevoza napadnuti.

"Osuđujemo svaki vid nasilja nad zaposlenima u javnom prevozu i apelujemo na sve građane da pokažu razumijevanje, međusobno poštovanje i odgovorno ponašanje. Očekujemo da nadležni organi preduzmu sve potrebne mjere kako bi se počinilac identifikovao i adekvatno sankcionisao" poručili su iz Puteva.